Transcoop dona 60mila euro per la costruzione del Mire

Transcoop dona 60mila euro a Curare Onlus per la realizzazione del Mire, il futuro ospedale materno-infantile in costruzione. La cooperativa tiene fede così all’impegno assunto un anno fa di finanziare interamente la ‘Sala di simulazione’ che arricchirà gli spazi e le dotazioni tecnologiche del Mire. La consegna simbolica della somma è avvenuta venerdì, un momento che ha rappresentato anche l’occasione per visitare il cantiere. Il progetto è nato oltre 10 anni fa, è frutto del lavoro e dell’impegno condiviso di Istituzioni, team di progettazione e privati: Stato, Regione, Comune, Provincia e Azienda Ausl insieme ai tecnici progettisti dello studio Binini Partners. A questi si aggiunge CuraRe Onlus, l’associazione nata nel 2011 su impulso di diversi professionisti della sanità locale che ha raccolto e donato sinora oltre 800mila euro per la progettazione preliminare e definitiva del futuro ospedale che vede, per la realizzazione, un investimento complessivo di 69 milioni di euro.

Ad accogliere la delegazione e il presidente di Transcoop, Massimiliano Toscanini, la presidente di CuraRe Deanna Ferretti e la direttrice generale dell’Ausl Cristina Marchesi. Ad accompagnarli l’ingegner Tiziano Binini di Binini Partners che ha curato il progetto e l’ingegner Paolo Canepari Direttore del Dipartimento Tecnico dell’azienda sanitaria. La donazione formalizzata oggi segue quella fatta da Transcoop nel 2023, pari a 65mila uro, e rappresenta una tappa di avvicinamento alla cifra complessiva di 180mila euro necessaria a consentire la realizzazione della Sala di simulazione, un esempio avanzato di ricerca clinica e formazione professionale in ambito di assistenza ostetrica e neonatologica.

"Ancora grazie, per noi avere Transcoop al nostro fianco per realizzare un progetto così ambizioso è di grande orgoglio, solo tutti insieme possiamo veramente fare tanto, ed essere qui insieme a loro per vedere i progressi del cantiere è molto importante", ha dichiarato Deanna Ferretti. "Da sempre abbiamo a cuore la solidarietà e supporta le attività per il bene della comunità", ha detto il presidente di Transcoop, Massimiliano Toscanini.