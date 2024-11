"Transcoop e Conad per l’ambiente". Consegne con un camion elettrico

Transcoop e Conad Centro Nord hanno presentato ieri il primo mezzo ad alimentazione elettrica della flotta Transcoop, che si occuperà delle consegne presso i punti vendita di Conad Centro Nord delle province di Parma e Reggio Emilia. Il mezzo a pieno carico ha un’autonomia pari a 300 km e percorrerà circa 60.000 km all’anno, con un risparmio in termini di anidride carbonica, su base annua, pari a 93 tonnellate; nove le ore che serviranno a ricaricarlo.

Il ’battesimo’ è stato fatto dal presidente di Transcoop, Massimiliano Toscanini, il direttore generale, Transcoop Luca Genitoni e, per Conad centro nord, il direttore supply chain, Giosuè Fiore, e Vincenzo Vecchi, responsabile pianificazione logistica, trasporti e approvvigionamenti. Il grande mezzo sarà guidato dalla camionista Marina Girnu, trentottenne di origine moldava, che durante il Covid ha deciso di dare una svolta alla sua vita professionale avvicinandosi al mondo degli autotrasportatori.

Questa iniziativa fa parte di una serie di progetti e attività che compongono un piano triennale legato alla sostenibilità, piano che permetterà a Transcoop di fare passi importanti in tema di sostenibilità e che porterà l’azienda ad una riduzione delle emissioni. "Transcoop – ha detto Luca Genitoni – svolge un’attività a forte impatto, per questo da sempre è molto attenta ai temi legati all’ambiente e alla sostenibilità. A inizio 2024, infatti, è stato approvato dal consiglio di amministrazione un piano triennale, composto di oltre 30 nuovi progetti dove business e sostenibilità riescono a coniugarsi in modo vincente. Importante la collaborazione con Conad, che ha permesso di realizzare un progetto che ancora ha costi importanti".

"Questo progetto è perfettamente coerente e in linea con gli obiettivi di sostenibilità di Conad Centro Nord che mirano, tra gli altri, alla riduzione delle emissioni e all’efficientamento della logistica – ha aggiunto Fiore –. Allo stesso tempo, si tratta di un progetto che vede la collaborazione con un partner con cui condividiamo obiettivi e con il quale lavoriamo per creare sinergie e valore a livello territoriale".

Stella Bonfrisco