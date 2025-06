Transcoop e la solidarietà. Donati 60mila euro al Mire: "Rogo Inalca disastroso, ma abbiamo reagito"

Fine giugno, tempo di bilanci nel fertile mondo cooperativo del reggiano. Alla regola non sfugge Transcoop, lo storico consorzio di autotrasporti di via Danubio, che ha appena tenuto, presso la tenuta Venturini-Baldini, l’annuale assemblea sul tema: schierando in prima fila tutto il management. A partire dal presidente, Massimiliano Toscanini, che ha aperto i lavori per poi lasciare spazio agli interventi della direttrice amministrativa, Sabrina Davolio, del direttore generale, Luca Genitoni, e del responsabile comunicazione e marketing, Jacopo Tognoli.

Per Transcoop il 2024 è stato un anno contrassegnato da due avvenimenti chiave; uno molto positivo: l’inaugurazione del nuovo magazzino di Gavassa, scelta strategica di grande rilievo già confermata positivamente dal mercato, l’altro con ricadute decisamente più negative: il grave incendio presso Inalca, all’interno della quale operava Quanta, società dedicata alla gestione della logistica Cirfood e partecipata da Transcoop. Un evento, si legge nel comunicato aziendale che illustra i punti principali del bilancio, "disastroso, non solo per i danni strutturali ingenti, ma soprattutto per l’interruzione forzata di un servizio quotidiano, complesso e fondamentale per il Consorzio" tuttavia, si fa notare, "anche in questa situazione estremamente critica, Transcoop ha saputo reagire con prontezza, riuscendo a ripristinare il servizio in tempi sorprendentemente brevi".

In termini numerici il bilancio 2024 ha ottenuto un risultato pari a oltre 156 milioni di euro, confermando la crescita costante del consorzio e la sua posizione di elite nel comparto di appartenenza.

È stato presentato inoltre il primo Report di Sostenibilità, un documento che testimonia l’impegno del Consorzio verso una crescita responsabile dal punto di vista ambientale, sociale ed etico; innovazioni che hanno l’obiettivo principale di rafforzare ulteriormente la competitività e la qualità dell’offerta Transcoop.

Nel corso dell’assemblea è stato poi consegnato un assegno di 60mila euro all’associazione Curare Onlus, a favore del progetto ’Clinica del bambino’ del Mi.Re., donazione finalizzata al finanziamento del Centro di Simulazione che sorgerà all’interno dell’innovativa struttura cittadina. Numerosi, infine, i progetti e gli obiettivi per il prossimo futuro, tutti orientati a proseguire su una traiettoria di crescita virtuosa che Transcoop ha intrapreso già da diversi anni.

