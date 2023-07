Transcoop, si cambia Toscanini presidente "Lo spirito cooperativo mi guiderà"

Aria di cambiamento per Transcoop: l’assemblea dei soci ha eletto un nuovo presidente e ha rinnovato il consiglio di amministrazione. Infatti, proprio il 30 giugno scorso è stato nominato il nuovo vertice dell’azienda, Massimiliano Toscanini, già vicepresidente, che sostituisce il presidente uscente Massimo Parmigiani.

Anche il consiglio di amministrazione è stato completamente rinnovato proprio qualche giorno prima, il 24 giugno.

Tra i vari nomi compaiono: Ilenia Azzato, Paolo Bezzi, Ivan Carra, Eddy Fanti, Vincenzo Le Rose, Antonello Mazziotta, Giovanni Mussini, lo stesso Massimo Parmigiani e Devis Venturi. Toscanini è socio di Transcoop dal 1996 ed è entrato in azienda grazie all’attività del padre che, nel corso degli anni, ha sostituito nell’ambito del settore furgonato. Molto attivo nella zona dell’Appennino, Toscanini è anche il referente del trasporto farmaceutico in Transcoop. Il Cda ha scelto anche il vicepresidente: sarà Ivan Carra, socio operante nel settore refrigerato, in Transcoop dal 1993 e già vicepresidente nel 2014. Carra è anche consigliere delegato dal 1997. In occasione dell’assegnazione della nuova posizione in azienda, Toscanini ha precisato che cercherà di garantire il massimo impegno e ha riferito che, rispetto ai risultati "saranno il tempo e gli altri a giudicarli". Riferisce anche: "Sarà lo spirito cooperativo a guidarmi, spirito che deve sempre distinguerci, perché l’unità di intenti e la collaborazione, fanno la differenza. Ovviamente non posso che fare il più grosso degli in bocca al lupo al Cda che si è appena insediato, consapevole del senso di responsabilità e del massimo impegno che verrà profuso".

Lorenzo Zamana