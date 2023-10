Transizione digitale, premio al Comune di Ventasso: "Un investimento che guarda al futuro e ai giovani"

Premiato in Regione il Comune Ventasso risultato tra gli enti più virtuosi sulla transizione digitale: sono 30 i Comuni e 4 le Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna che quest’anno hanno ricevuto il premio ‘Agenda Digitale 2023’, istituito dalla Regione per valorizzare la digitalizzazione dei territori, e tra questi vi è anche il Comune di Ventasso. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessore Paola Salomoni, in quanto il comune Ventasso, con 7 sportelli per il riconoscimento di Spid, è quello con il rapporto più elevato in relazione ai residenti di tutta la provincia di Reggio Emilia. Inoltre sono stati registrati miglioramenti sui servizi pubblici digitali e sono cresciuti anche alcuni indicatori di capitale umano, con particolare riferimento al superamento del divario di genere e di connettività.

"La digitalizzazione – sottolineano il sindaco Enrico Ferretti e il consigliere delegato Alessandro Tacchini – rappresenta un elemento cardine su cui indirizzare le azioni di una buona amministrazione in montagna. Se vogliamo operare per i giovan e per il loro futuro, non si può prescindere dall’investimento e sviluppo di servizi digitali pubblici e alla persona, che siano sempre più accessibili anche ai cittadini e operatori che risiedono nei punti più marginali del territorio".

Il Comune di Ventasso si è distinto particolarmente nella digitalizzazione del territorio, secondo le misurazioni a cura dell’indice regionale Desier (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna) che fa riferimento alla copertura e all’utilizzo della banda fissa e mobile, alle competenze digitali nel territorio e allo sviluppo dei servizi pubblici digitali. "Per questo riconoscimento – concludono – un ringraziamento va all’ingegnere e consigliere comunale Filippo Monelli e all’Ufficio Europa rappresentato dall’ingegner Claudio Poletti (foto)".

s.b.