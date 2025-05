Tranvia ’T1’, progetto inviato al Ministero

Novità nell’iter amministrativo della cosiddetta linea T1 di Reggio, cioè la Tranvia di 14 chilometri e mezzo per collegare la frazione di Rivalta alla stazione Mediopadana. La giunta comunale giovedì ha dato mandato al dirigente dell’unità di progetto per la Mobilità Urbana di inoltrare l’istanza di finanziamento al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’opera che, nella sua versione iniziale del 2020, prevedeva un tracciato per il 73% e per il 27% in tracciato promiscuo, per un totale di 29 fermate. Ora però si prevede che nel tratto dalla stazione storica a Mancasale venga utilizzata la ferrovia già esistente sulla linea Reggio-Guastalla. Un’ipotesi che dovrebbe ridimensionare anche se di poco il quadro economico dell’infrastruttura, che era all’inizio stimato in 282,3 milioni di euro. La giunta ha varato la delibera con urgenza perché il termine di scadenza per la presentazione dei progetti al Mit è fissata il 30 maggio.