"Trapani è un team costruito per lo scudetto"

Trapani, Virtus Bologna, Olimpia Milano. Un trittico di partite da far tremare i polsi, ma che serviranno a dare riscontri importanti su quale sarà il ruolo della Pallacanestro Reggiana in questa stagione di serie A. A cominciare dall’insidiosa trasferta di domani in Sicilia.

In quello che si prospetta un vero e proprio mezzogiorno di fuoco (si gioca infatti alle 12) anche alla luce delle dichiarazioni dell’eclettico patron degli Sharks, Valerio Antonini, dopo la recente sconfitta contro l’Olimpia, che sarà arbitrato dal trio: Michele Rossi, Christian Borgo, Gianluca Capotorto.

Coach Priftis, le prossime tre gare, a nostro giudizio, serviranno per capire quali possono essere i reali obiettivi e le ambizioni della Unahotels in campionato. Che ne pensa?

"L’Armani, Bologna e la stessa Trapani appartengono alla prima fascia delle squadre in serie A, non siamo in competizione con loro pensando alla nostra annata. E’ un approccio realistico, non un tirarsi indietro. Se in questi match che ci attendono otterremo anche buoni risultati saremo molto contenti. La dimensione di Reggio resta tuttavia quella di trovare, prima di tutto, stabilità nella categoria e poi essere nel gruppo di squadre che si giocheranno i playoff".

Se la sua squadra riuscirà a essere competitiva in questo finale di girone di andata è però indubbio che la solidità sinora dimostrata dal gruppo biancorosso, troverà ulteriori conferme. Inoltre ci direbbe che, se non con le squadre di primissima fascia che ha citato, l’Unahotels può gareggiare alla pari con Trento e Brescia, che peraltro, al momento, guidano la graduatoria.

"Certo, queste gare rappresentano per noi grandi sfide, e se, al di là del risultato finale, riusciremo ad essere competitivi e le prestazioni sul parquet saranno soddisfacenti, comunque guarderemo alla classifica con una faccia ancora più sorridente". Si comincia con la dura trasferta in quel di Trapani, al terzo posto in classifica in coabitazione proprio con l’Unahotels. I siciliani, per inciso, sono anche il miglior attacco del campionato, con oltre 93 punti di media realizzati.

"Sarà un obiettivo difficile per noi, questo è indubbio. Gli Sharks sono una squadra molto forte, con tante ambizioni, un alto budget, costruita con grandi investimenti che l’hanno portata ad acquistare giocatori forti ed esperti per disputare un’annata da protagonisti".

La strada per tentare il blitz ed espugnare il PalaShark?

"Per essere competitivi dovremo dare il massimo di noi stessi e in tutte le componenti del gioco: energia, fisicità, lettura delle situazioni e cercare di avere anche buone percentuali al tiro. In combinazione con una prova solida difensivamente, perché loro sono una squadra veramente forte".

A Trapani ritroverete Langston Galloway, che tanto contribuì l’anno scorso alla bella stagione di Reggio. A suo parere cosa ha dato, l’ex di turno, alla truppa di Repesa?

"Ha dato un grande impatto, come mi aspettavo. E’ uno dei principali realizzatori e immagino che anche a Trapani, come è stato qui, sia un importante uomo squadra. Ci farà piacere salutarlo e incontrarlo prima del match, molto meno averlo di fronte sul campo".