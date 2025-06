Trapani soffia Ford a Trento. Leo Candi verso Venezia

Anche il ‘basketmercato’ inizia ad entrare nel vivo, con alcuni colpi davvero sorprendenti e degni di nota. Trapani, per esempio, ha soffiato Jordan Ford (miglior sesto uomo dell’ultima Serie A) a Trento che perde anche Andrea Pecchia, passato a Tortona. Nome forte anche per Treviso che ha annunciato Joe Ragland, l’inossidabile play già visto con le maglie di Cantù, Milano ed Avellino. Il veterano si aggiunge a Kruize Pinkinks, pure lui ingaggiato dai veneti dopo l’addio a Scafati. Uno dei pezzi più pregiati del mercato che riguarda gli italiani, ovvero Giordano Bortolani, si è invece accasato alla neopromossa Cantù dove avrà tanto spazio e altrettante responsabilità.

Molto attiva anche la Reyer Venezia che dopo aver strappato Chris Horton a Trapani si è assicurata Giovanni De Nicolao e dovrebbe annunciare Leonardo Candi (foto). Tortona ha invece messo sotto contratto il nuovo play americano: Ezra Manjon, reduce da un’ottima stagione a Ludwigsburg (Bundesliga) dove ha viaggiato a 13,5 punti e 3,5 assist di media in 27 minuti. Nel frattempo coach Andrea Trinchieri sembra vicinissimo alla panchina del Dubai Basket che da quest’anno giocherà l’Eurolega. Resta da capire se Menetti - che potrebbe avere l’opzione Brescia - lo seguirà anche in questa nuova e avvincente avventura.

La Virtus Bologna perde invece tanti protagonisti dell’ultimo scudetto: Toko Shengelia è infatti un nuovo giocatore del Barcellona (vicinissimo anche a Clyburn) mentre Cordinier è ai dettagli col Monaco. Conferme in vista invece per gli ex biancorossi Momo Diouf e Brandon Taylor che piacciono moltissimo a coach Dusko Ivanovic, mentre il ‘sogno’ risponde al nome di Gabriele Procida, talento azzurro in uscita dall’Alba Berlino. L’ala Andrea Mezzanotte lascia invece Treviso e passa ufficialmente alla Dinamo Sassari.

Francesco Pioppi