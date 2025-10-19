Trappola Luzzara per la regina Montecchio

Trappola derby per la regina Montecchio. Nella domenica del calcio dilettanti (ore 15.30), i giallorossi di mister Mauro Ghillani difendono lo scettro del girone A di Promozione nella sfida del "Compagnoni" contro un Luzzara deciso a risalire la china per entrare nella zona play-off. Debutto casalingo tutto in salita per mister Mauro Reggiani nella sua nuova avventura sulla panchina del Vezzano che attende la corazzata Colorno, seconda della classe, costruita in estate per ritornare subito nella Serie A dei Dilettanti; nei reggiani gradito rientro da squalifica del regista Mauro Piermattei.

Insegue il terzo hurrà in stecca il Bibbiano/San Polo che viaggia sul neutro di Quattro Castella per incrociare il Monticelli. Nel girone B fari puntati sul big-match del "Torelli" fra il rinnovato Sporting Scandiano e la Sanmichelese che sta rispettando i pronostici della vigilia. Inedito derby al "Borelli" fra la matricola Virtus Correggio e il Castellarano, mentre il Masone deve guardarsi dalla trasferta modenese contro una Pieve Nonantola ancora alla ricerca del primo acuto stagionale. Obiettivo primo hurrà anche per il Casalgrande del nuovo corso Castrianni-La Monica di scena a Castelnuovo Rangone.

Per l’Eccellenza tiene banco il derby, ormai divenuto un classico nelle ultime tre annate, fra l’Arcetana e la Vianese, entrambe reduci da sconfitte brucianti nell’ultimo turno: i biancoverdi devono rinunciare all’infortunato difensore Poligani, mentre i rossoblù hanno aggiunto l’esterno d’attacco Fiori, già ammirato nel Montagna in maglia Cervarezza. Per completare la risalita, la Brescello Piccardo non può distrarsi al "Morelli" contro il neo-retrocesso Corticella. Il Rolo che dovrà ripartire sul sintetico dello Zola Predosa, contando anche sul bomber Habib di nuovo a disposizione dopo una giornata di squalifica. Promette gol e spettacolo la sfida fra Fabbrico e Terre di Castelli. Dopo i quattro ceffoni incassati dalla Rubierese, il Guastalla prova a ripartire nel quasi testacoda del Parco dello Sport contro i locali del Celtic Cavriago.

Debutto stagionale nel proprio stadio per la Povigliese che riceve la Campeginese in un derby mai banale. Pesanti punti salvezza in palio a Rio Saliceto fra la matricola San Prospero Correggio alle prese col problema-gol e il Boca Barco. Esame di maturità per lo United Albinea che si misura al "Poggio" contro la battistrada San Damaso.

In Seconda categoria la mitragliatrice dei leader del Boma Fellegara all’esame interno contro la matricola Sporting Cavriago, mentre il Carpineti affronta la matricola parmense MT1960.

In Terza categoria due big-match tutti in montagna per il girone A: il Gatta difende il primato nel derby casalingo contro il Collagna, mentre il Puianello, staccato di una lunghezza, riprende il suo cammino con l’insidioso viaggio a Ligonchio contro gli Amici di Davide.

Le gareEccellenza: Arcetana (6)-Vianese (15); Brescello Piccardo (10)-Corticella (3); Fabbrico (7)-Terre di Castelli (11); Zola Predosa (5)-Rolo (8). Promozione. Girone A: Carignano (7)-Boretto (11); Carpaneto Chero (2)-Bagnolese (4); Luzzara (8)-Montecchio (19); Monticelli (8)-Bibbiano/San Polo (12) a Quattro Castella; Vezzano (2)-Colorno (15). Girone B: C.Rangone (6)-Casalgrande (0); La Pieve Nonantola (2)-Masone (14); Sporting Scandiano (12)-Sanmichelese (18); Virtus Correggio (7)-Castellarano (14); riposa: Baiso/Secchia (7).

Prima categoria. Girone B: Viadana (3)-Quattro Castella (5). Girone C: Celtic Cavriago (2)-Guastalla (12); Novellara (5)-Daino S.Croce (4); Povigliese (4)-Campeginese (6); Rubierese (11)-Campogalliano (6); San Prospero Correggio (3)-Boca Barco (6); United Albinea (7)-San Damaso (13).

Seconda categoria. Girone B: Levante (2)-Fc 70 (10); Mezzani (5)-Gattatico (13); S.Ilario (4)-Busseto (10); Virtus Calerno (12)-Salicetese (5). Girone D: Boma Fellegara (13)-Sporting Cavriago (8); Carpineti (10)-MT 1960 (10); Montecavolo (5)-Atletic Progetto Montagna (10); Original Celtic Bhoys (7)-Saxum United (3); Real Casina (6)-Barcaccia (4); Rivalta (3)-Vetto (12) a Biasola. Girone E: Reggiolo (8)-Villa d’Oro (6); Virtus Bagnolo (5)-Concordia (7). Girone F: Corlo (6)-Rubiera (5); Fox Junior Serramazzoni (8)-Cerredolese (8); Roteglia (10)-Real Maranello (8); San Faustino (5)-Ubersetto (6).

Terza categoria. Girone A: Amici di Davide (7)-Puianello (10); Biasola (2)-Ramiseto (1); Gatta (11)-Collagna (5); Plaza (9)-Levizzano (4); riposa: Reggio Calcio (9). Girone B: Fogliano (1)-Montecchio U21 (3); Invicta Gavasseto (6)-Santos 1948 (7); Pol. Guastalla (7)-Gualtierese (4); Vallalta (9)-Sporting Tre Croci (7); riposa: Quadrifoglio (6).