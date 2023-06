Trascinata al largo davanti al papà Bimba di 7 anni travolta da un’onda È gravissima in coma farmacologico

La spiaggia libera di Lido di Classe, a nord del bagno Go Go, ieri mattina è rimasta con il fiato sospeso per la sorte di una bimba di sette anni che, mentre stava facendo il bagno in mare con il padre e il fratello, tutti arrivati da Reggio Emilia, ha rischiato di annegare. Recuperata grazie all’intervento dei bagnini di salvataggio Federico Morri e Nicolò Gobbi, la piccola era priva di sensi e sono stati effettuati tentativi di rianimazione da un medico presente tra i bagnanti. Poi la bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Ravenna, dove è stata stabilizzata, ed è stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna dove è ricoverata in coma farmacologico in prognosi riservata, nel reparto di Terapia intensiva pediatrica.

La giornata di ieri è iniziata all’insegna della spensieratezza per la famiglia della bambina, arrivata da Reggio per trascorrere qualche ora di relax al mare, nella spiaggia libera di Lido di Classe. Poco prima delle 10 il padre, la bambina e il fratello si sono tuffati in mare ma a un certo punto la situazione è precipitata. "Il bagnino sulla torretta tra gli stabilimenti Go Go e Jamaica – racconta Stefano Verlicchi, coordinatore del servizio di salvataggio – si è accorto che la famiglia si stava spingendo un po’ troppo avanti. Poi è arrivata un’ondata e allora ha lanciato l’allarme via radio ed è stato raggiunto dal collega capo zona che si trovava al bagno Mattley ed è intervenuto con lui. Quindi sono stati recuperati il padre e i due bambini: il maschio aveva bevuto ma non ha mai perso conoscenza, la femmina invece era cianotica e priva di sensi. Così i bagnini hanno attivato il defibrillatore. Poi in spiaggia era presente un medico, che ha iniziato a effettuare le manovre di rianimazione". Diverse decine di minuti con tutta la spiaggia libera di Lido di Classe che è rimasta con il fiato sospeso. "Quando ho visto quel corpicino abbandonato, in braccio al bagnino che usciva dall’acqua, non sono riuscita a trattenere le lacrime – racconta Luisella, che ieri mattina stava passeggiando sulla spiaggia nel momento del recupero della piccola –. Siamo rimasti tutti molto male e speriamo che vada tutto bene".

Accanto alla bimba e ai soccorritori era presente il padre, sotto choc, che è stato aiutato dai titolari del bagno Go Go. La piccola è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Ravenna dove è stata stabilizzata. Da qui è stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna dove è ricoverata in coma farmacologico, in prognosi riservata, in Terapia intensiva pediatrica. Nello stesso reparto ieri è stato ricoverato anche un bimbo di 10 anni che ha rischiato di annegare, mentre stava facendo il bagno all’altezza del bagno Tre Pini di Punta Marina. Il piccolo, che fortunatamente è fuori pericolo, è stato soccorso dal 118 verso le 14, orario di pausa dei bagnini di salvataggio. Per ricostruire entrambi gli episodi sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto.

Milena Montefiori