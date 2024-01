Trasferta in Veneto. Obiettivo tre punti

Trasferta veneta per la Primavera della Reggiana, impegnata alle 14,30 ad Arsego contro il Cittadella. Reduce dalla vittoria di misura sul Padova, la formazione di Costa punta a mantenere aperta la serie positiva e a conquistare 3 punti contro una diretta concorrente: i granata, 12esimi, sono a +5 sugli avversari di giornata, penultimi; con il risultato pieno nel match che chiude oggi il girone d’andata la seconda parte di stagione sarebbe di certo in discesa. Domani alle 14,30 impegno di campionato anche per l’Under 17, che al "Sabbadini" di Campagnola riceve i pari età della Juventus; appuntamento non meno prestigioso per l’Under 16, che alle 13 ospita in amichevole il Milan alla Canalina; alle 15, sul sintetico cittadino "Cimurri", l’Under 13 B ospita il Fiorenzuola, mentre la formazione A sarà impegnata martedì alle 16 nel derby esterno col Parma.