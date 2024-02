Trasferta ostica per Reggiolo nella tana della Masi

Inizia da Casalecchio il girone di ritorno di Divisione Regionale 1 della Pallacanestro Reggiolo (18), in campo alle 18 sul parquet della Masi (16): Ciavolella e compagni, dopo lo stop con la capolista Audace Bombers, provano a ripartire contro un avversario che in casa ha un ruolino di 5-3 ma che concede quasi 70 punti di media agli avversari. Nelle fila bolognesi occhio all’ala Mazzoli, atleta che sfiora i 15 punti ad allacciata di scarpe; l’andata finì 73-63 per gli uomini di Bosi, trascinati dai 14 punti di Neri.

DR2 – In uno degli anticipi di Divisione Regionale 2, invece, vittoria sofferta per la Go Basket (14) sul campo del fanalino Arbor (0): i cittadini, ancora fermi al palo, si arrendono in volata col punteggio di 48-46, dopo aver condotto di 5 lunghezze a metà gara. Damiani è il protagonista nelle fila ospiti con 12 punti all’attivo, che ne fanno l’Mvp del match.