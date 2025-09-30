Trasformazione della Reggio-Ciano: "La tempistica sarà molto lunga"

di Francesca Chilloni

"Volevo impegnare la Provincia di Reggio a valutare ‘anche’ la tranvia, non ‘solamente’ la tranvia. Ma su questa frase loro non si sono esposti. Per questo andrei cauta con i trionfalismi di chi pensa che la trasformazione della ferrovia Reggio-Ciano sarà la soluzione che alla fine verrà adottata per superare i problemi della linea".

Cristina Fantinati, capogruppo in Consiglio provinciale della Lega, riassume così la propria insoddisfatta irritazione per la bocciatura del suo Ordine del giorno in occasione dell’ultima seduta, giovedì scorso. Un Odg che era stato presentato anche in Consiglio comunale a Bibbiano da Antonio Castagneti (Centrodestra), con il medesimo esito.

Fantinati che valutazioni dà della lunga e articolata discussione a Palazzo Allende?

"Innanzitutto avevo depositato l’Odg ai primi di giugno dopo la trattazione a Bibbiano, a seguito delle richieste dei cittadini e del Comitato per la Mobilità Sostenibile di Reggio-Ciano. I sindaci della Val d’Enza e la Provincia si sono incontrati con la Regione, hanno detto a metà settembre. Non sono stata avvertita nemmeno informalmente, ed il mio Odg è stato messo in programma addirittura dopo che la Provincia aveva già comunicato alla stampa l’esito dell’incontro in Regione. Capisco la strategia politica, penso si sia voluto depotenziare il contenuto del mio documento. Se è una presa di posizione politica, è un "no" me ,ma anche un ’no’ al Comitato".

L’Odg era molto vincolante?

"No, domandava di valutare la tranvia tra le soluzioni. Siccome non c’è un verbale dell’incontro in Regione, e siccome sulla tranvia il presidente della Provincia Zanni e la vice Bedogni non ci hanno dato nessun tipo di certezza, credo che a Bologna siano state fatte quattro chiacchiere: una discussione molto, molto preliminare. Durante la discussione in Provincia, ho cercato di spostare l’attenzione sulla necessità di redigere uno studio di fattibilità, ma è emerso che la Regione farà uno studio generico sulle opzioni da mettere in atto per migliorare la linea… il che vuol dire tutto e niente. Credo che la assessora regionale Priolo abbia concordato di valutare le opzioni in modo altrettanto generico".

Quali altre problematiche sono emerse?

"Innanzitutto la tempistica: abbiamo capito che sarà molto lunga dato che dobbiamo aspettare il Prit (Piano Regionale Integrato dei Trasporti), che verrà redatto nel 2026… Ci vorrà oltre un anno. In secondo luogo Zanni e Bedogni hanno parlato di tutte le misure per migliorare la tratta, come ad esempio quelle per eliminare le file degli automezzi ai passaggi a livello. Io chiaramente ho evidenziato che se il sistema a cui pensano è chiudere molti passaggi a livello come è stato fatto sulla Reggio-Guastalla, allora non è così che risolveremo davvero le questioni aperte".

Non pensa che comunque l’incontro in Regione sia un passo in avanti?

"Temo che sia fuori luogo il trionfalismo non soltanto delle istituzioni ma anche del Comitato. Non sarei così entusiasta di quella riunione: la Regione è tenuta ad ascoltare tutti i territori, non solo Reggio. Dopo di che cercherà di individuare delle priorità e capire cosa realizzare. A Reggio oltretutto abbiamo tre linee, con problemi anche molto diversi. La costruzione di sovrappassi e sottopassi è davvero molto onerosa. Ma di certo non si potranno realizzare due-tre tranvie per ogni provincia: non ci sono le risorse. Stiamo parlando di svariati milioni di euro… Perciò mi sembra prematuro brindare".