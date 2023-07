"Trasformiamo la Reggio-Ciano Meno code con una tranvia"

Trasformare la Reggio-Ciano in una tranvia consentirebbe di ridurre gli interminabili tempi di attesa ai passaggi a livello – dovuti alle norme di sicurezza proprie del trasporto ferroviario – pur aumentando le fermate. "Come Comitato Mobilità Sostenibile Reggio-Ciano – afferma in premessa il presidente, Paolo Monti – abbiamo studiato con esperti la problematica, per capire come mai non vengano attuate soluzioni migliorative che, a prima vista, sembrerebbero facilmente gestibili con le moderne tecnologie. Abbiamo quindi appreso che in ferrovia i dispositivi di sicurezza, tecnicamente definiti sottosistemi di bordo e sottosistemi di terra, sono soggetti a lunghi e complessi iter di omologazione e approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, al fine di garantire il massimo grado di sicurezza, e questi devono essere poi adottati, tali e quali, dai gestori di rete e trasporto, senza poter effettuare modifiche".

"Tutto questo – continua Monti – rende la ferrovia un sistema di trasporto ad elevatissima sicurezza, ma i sistemi di sicurezza, installati nei contesti “inadeguati”, come sulle nostre tratte locali, comportano notevoli rigidità, sia per la circolazione ferroviaria, sia per quella stradale".

Ecco perché il Comitato "si sta interrogando se realizzare una tranvia al posto della ferrovia (“riciclando” quasi interamente l’esistente, con investimenti relativamente modesti) possa essere una soluzione migliore per garantire una mobilità sostenibile, come è quella del trasporto su ferro con mezzi elettrici, unitamente a una flessibilità molto maggiore (ad esempio aumentando le fermate anziché ridurle, e limitando i tempi di attesa ai passaggi a livello) e con costi di esercizio minori, rispetto alla modalità ferroviaria". E’ già accaduto a Cagliari, con ottimi risultati. "Certamente serviranno studi e dati per verificarne la fattibilità anche da noi, ma senza una mobilitazione decisa e concreta da parte dei sindaci e degli Enti Locali, l’obiettivo di avere una modalità veramente sostenibile, non potrà certo dirsi raggiunto".