Trasfusioni, ecco la nuova sede polifunzionale

All’ospedale di Scandiano ieri mattina è stata inaugurata la nuova sede del centro trasfusionale. Gli spazi prima occupati dal laboratorio analisi, centralizzato a Reggio dal 2024, sono ora sede anche della locale sezione dell’Avis a conferma della proficua sinergia nella promozione delle donazioni di sangue e nella raccolta. Il nuovo allestimento, che si trova al piano terra accanto all’ingresso principale del Magati, risponde all’esigenza di agevolare le attività anche dal punto di vista logistico con spazi condivisi nei quali si trovano una sala dedicata ai prelievi dotata di 10 poltrone, 2 ambulatori, un punto accettazione e segreteria Avis, una sala di attesa e una zona ristoro.

Il progetto punta a consolidare i risultati conseguiti nel tempo: solo a Scandiano nei primi 8 mesi del 2025 è stato registrato un aumento del 50% della raccolta di sangue intero con un totale di 1.042 donazioni di sangue intero, plasma, piastrine a fronte delle 19.500 dell’intera provincia. Sono intervenuti il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il sindaco scandianese Matteo Nasciuti, il direttore generale Davide Fornaciari, il direttore del distretto di Scandiano Marco Ferri, il direttore del servizio di medicina trasfusionale Roberto Baricchi, il presidente provinciale dell’Avis Alberto Carretti, il presidente della sezione locale Antonio Poggioli.

Nasciuti ha sottolineato che con la nuova sede all’interno dell’ospedale Magati "si rafforza un legame storico con il nostro sistema sanitario e si rinnova una collaborazione che ha come unico obiettivo la salute di tutti". Per Zanni l’inaugurazione dei nuovi spazi: "è un ulteriore segnale concreto di fiducia nel nostro sistema sanitario e nella capacità di fare squadra tra istituzioni, professionisti, volontariato e comunità locali. È la dimostrazione che, anche in un contesto complesso e in continuo cambiamento, si può investire per avvicinare i servizi ai cittadini, rendendoli più accessibili, moderni e funzionali". Il nuovo punto di raccolta garantirà: "una maggiore resilienza nella risposta al fabbisogno trasfusionale del nostro territorio, rafforzando il ruolo cruciale dei donatori", ha osservato Alberto Carretti.

Matteo Barca