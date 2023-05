Traslocano i camici bianchi Gli ambulatori di via Frassati saranno la ’casa della comunità’

La struttura sanitaria di via Frassati diventerà la nuova Casa della Comunità del distretto Ausl di Montecchio grazie ai fondi stanziati dal Piano nazionale ripresa e resilienza. Per questo si rendono necessari dei lavori di ristrutturazione, il cui svolgimento comporterà da lunedì 8 maggio trasferimento temporaneo dei quattro professionisti dell’assistenza primaria - i dottori Caiulo, Luxardo, Olmi e Marsella della medicina di gruppo "Il Glicine" - e della pediatra di libera scelta Maddalena Marchesi. I loro ambulatori verranno si traslocati in via Via Papa Giovanni XXIII, al civico 14, all’ingresso di San Polo venendo da Reggio. L’esperienza del Glicine, inaugurata a inizio anno, è considerata positiva. Spiega l’Ausl che "la sede di via Frassati che è destinata a diventare, con l’intervento di recupero, un punto di riferimento strategico, in ambito sanitario e sociale, per l’intero Distretto della Val d’Enza, una nuova Casa della Comunità, parte del progetto del Pnrr". La sede già ospita il Centro salute-donna, il Centro di salute mentale, la Neuropsichiatria infantile, l’ambulatorio infermieristico e servizi come il Medicup. Le opere di trasformazione inizieranno nel mese di maggio per terminare indicativamente nell’estate 2024. In questo arco di tempo, "i medici presteranno la loro attività nei locali opportunamente predisposti e organizzati nella nuova sede. Nulla cambia per i sanitari e i loro assistiti dal punto di vista delle modalità di accesso agli ambulatori e dei riferimenti per contattare i medici. Si avverte la cittadinanza che potrebbero verificarsi malfunzionamenti nelle linee telefoniche nella mattina della prima giornata del trasferimento". L’azienda sanitaria ringrazia poi Comune di San Polo "per la fattiva collaborazione in tutte le fasi di questo percorso".

Francesca Chilloni