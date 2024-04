"Trasloco dell’ambulatorio, disagi a catena"

Parte il cantiere per la ristrutturazione della sede ambulatoriale di Carpineti in via Giuseppe Di Vittorio, ed è subito polemica del gruppo consiliare di minoranza per il trasferimento, seppur temporaneo, dell’ambulatorio pediatrico a Casina in via Matteotti n. 2 (adiacente alla Croce Rossa), mentre le altre attività sanitarie resteranno nella sede di Carpineti con rimodulazione degli spazi. Si tratta di una variazione temporanea, secondo il sindaco Tiziano Borghi, per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità in base al programma di investimenti finanziati nell’ambito di strutture sanitarie dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Mentre stanno per iniziare i lavori di ristrutturazione degli ambienti del poliambulatorio Ausl di Carpineti – attacca Rita Migliaccio, capogruppo di minoranza ‘Futuro Carpineti’ – di conseguenza viene spostato l’ambulatorio pediatrico in altra sede. Da uno stringato annuncio di Ausl e del sindaco, si viene a sapere che in questi giorni, per accedere a prestazioni pediatriche, i bambini di Carpineti dovranno essere portati a Casina. Questi cambiamenti non saranno indolori vista l’utenza fragile che usufruisce di questi servizi, tanto più che il trasporto pubblico verso Casina non è certo facile per chi non ha auto propria o per le madri che non guidano. Un disagio che si sarebbe potuto evitare trovando una soluzione alternativa temporanea per mantenere in paese l’ambulatorio pediatrico. Ci auguriamo che i tempi di cantiere siano contenuti al minimo necessario e che, ultimati i lavori, si proceda a un rapido rientro nella sede appropriata degli stessi ambulatori trasferiti". La distanza tra i due capoluoghi, Carpineti–Casina, è di circa 10 km che, trattandosi di trasferimento di bimbi piccoli che hanno necessità di visite e controlli pediatrici, non sono pochi. "I problemi dovuti al trasferimento dell’ambulatorio pediatrico – prosegue la nota – si sommano alla sospensione del Consultorio ginecologico, che non è mai stato riaperto dopo la chiusura nel periodo Covid. Sarebbe il caso anche di aprire una riflessione sulla mancata sostituzione del terzo medico di famiglia, necessario per rispondere alle esigenze previste dal numero di assistiti nel comune di Carpineti che ora sovraccarica i due unici medici di famiglia presenti in servizio a Carpineti con un inevitabile prolungamento dei tempi di attesa di visita. Tale situazione ha provocato una diaspora di utenti di zone carpinetane di confine verso i medici di Casina, Felina e Cavola. È inoltre importante trovare la soluzione alla chiusura dell’ambulatorio di Valestra per evitare disagi alla popolazione".

Settimo Baisi