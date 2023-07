Trasloco di tutti gli ospiti della Rsa dalla vecchia alla nuova struttura

Si è concluso il trasferimento di tutti gli ospiti della Rsa Villa delle Ginestre dalla sede in fase di dismissione, in via Matilde di Canossa, alla nuova struttura realizzata e recentemente inaugurata vicino al Centro Fiera, in via dei Partigiani, dove è sorta anche la nuova sede della Croce Verde. "Operazione che ha richiesto particolare attenzione e un’attenta pianificazione per la messa a appunto del dettagli logistici – dice il sindaco Enrico Bini – e per far sì che tutte le dotazioni tecnologiche nella nuova sede fossero approntate alla perfezione".

Ieri mattina si è svolta l’ultima fase, la più delicata, relativa al trasferimento dei pazienti. "Ora queste persone possono contare su una nuova struttura in grado di garantire migliore confort, con caratteristiche innovative in termini di accoglienza, servizi e dotazioni per la cura delle persone, oltre a una forte riduzione dei consumi energetici. Il personale è lo stesso della sede precedente", conclude Bini..

"Oggi è un giorno di festa - afferma Claudia Lazzari, direttrice di area di Coopselios, cooperativa che gestisce la Casa Residenza Anziani -. Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con operatori, familiari, anziani, Comune e Croce Verde per gestire questo trasferimento in modo sereno e organizzato in un’unica giornata. Anche se non è mancata un po’ di commozione nel salutare i vecchi ambienti dove sono vissuti per tanti anni, gli anziani hanno manifestato apprezzamento e soddisfazione per la nuova struttura, moderna e confortevole".

Il trasferimentoè stato seguito dalla Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Spiega il Presidente Iacopo Fiorentini: "Intervento impegnativo che ha richiesto la collaborazione di ben 25 volontari e ha coinvolto anche 3 ambulanze, 4 mezzi per il trasporto disabili e 2 auto. Grazie al lavoro di squadra abbiamo completato il trasferimento a tempo da record".

Settimo Baisi