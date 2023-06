"Trasparenza totale" Codeluppi sulle fatture e l’intreccio mafioso "Prestazioni vere"

"Non conosco con precisione le ragioni per le quali sono indagato in quanto, all’epoca, rappresentante legale della cooperativa sociale Dimora d’Abramo. Sono però assolutamente certo di essere del tutto estraneo a qualsiasi comportamento diverso da una corretta e trasparente condotta in materia fiscale".

Così Luigi Codeluppi, attuale direttore della Dimora d’Abramo, interviene sull’indagine svolta dalla polizia di stato e dalla finanza relativa all’ipotesi di false fatturazioni per 59.000, con l’obiettivo di frodare il fisco, che avrebbe coinvolto anche alcune società cartiere gestite tramite un sistema di teste di legno direttamente dalla ’ndrangheta.

"Tutte le fatture in capo alla cooperativa – prosegue Codeluppi – corrispondono sempre ed esclusivamente a prestazioni effettivamente ricevute e, per questo, iscritte a bilancio e trasparentemente documentate così come prevede la legge e, ancor prima, uno stile di lavoro fondato proprio sulla trasparenza come condizione primaria del rapporto fiduciario con le istituzioni e comunità locali".

"Sono molto rammaricato – conclude Codeluppi – della pubblica evidenza acquisita da un caso che, ne sono certo, non potrà che concludersi con il riconoscimento del corretto operare mio e della Dimora d’Abramo, peraltro sottoposto a rigidi controlli di enti pubblici e altri organismi esterni".

Ecco cosa dicono le carte degli inquirenti in quella che si potrebbe considerare come una inchiesta Perseverance bis: "Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, essendo obbligato in qualità di legale rappresentante, presentava le dichiarazioni modello unico 2019 nelle quali indicava elementi passivi fittizi riferibili a fatture emesse e relative ad operazioni inesistenti".

È quanto recita il capo di imputazione del quale deve rispondere Luigi Codeluppi, all’epoca dei fatti contestati presidente della Dimora D’Abramo. Alla Dimora vengono contestate nove fatture per un totale di 59.900 euro. Nel dettaglio, una da 5mila emessa dalla Daara srls il 20 maggio 2019; Nello stesso anno, 7mila emessi dalla Emil System srls il 15 luglio, 5mila quattro giorni dopo, due tranches da 2.700 e da 14.800 euro il 16 settembre, 5.200 l’11 novembre, 6.500 euro il 30 novembre e 4.650 l’1 dicembre per un totale di 48.850 con quella ditta. Infine, 9.050 euro con la Ellepi Z. Technology il 10 luglio 2019.

Tutte e tre le società si intrecciano tra loro più volte nel primo filone di Perseverance che ha portato alla loro confisca.