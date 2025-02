Trasportare i bimbi in automobile. Ecco come farlo in sicurezza

Oggi pomeriggio, ore 14,30, nella sede della Croce Verde si svolge un incontro su un tema spesso trascurato: come trasportare correttamente in auto i bambini e garantire loro la massima sicurezza durante il viaggio. L’incontro, organizzato dal consultorio dell’Ausl castelnovese all’interno del "Servizio salute donna", vedrà fra i relatori la dottoressa Carla Righi (ortopedico, già in servizio all’ospedale Sant’Anna), Linda Malafronte (infermiera professionale già coordinatrice infermieristica all’ospedale castelnovese) e Roberto Rocchi (attuale comandante del distaccamento di Polizia Stradale), qui è in veste di presidente dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale.

Ai futuri genitori e a quanti hanno già figli, sarà illustrata la normativa - tutt’ora in vigore per chi è già possessore di un regolare seggiolino per il trasporto dei bambini - mentre chi lo deve ancora acquistare potrà uniformarsi alla nuova direttiva europea ‘Unecee – R129’ o ‘I-size’. Quest’ultima normativa, notevolmente più semplificata, considera come parametro la sola altezza del bambino e non anche il suo peso. Inoltre ha notevolmente ridotto il numero dei gruppi di omologazione dei seggiolini che da 5 sono diventati 2.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, ma soprattutto a chi trasporta ogni giorno bambini in auto, in moto o anche in bici, così da diminuire le possibilità di incidente stradale ed insieme, ancora peggio, possibili traumi ai bambini. Il comandante Roberto Rocchi, Presidente dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale, l’associazione di volontariato da lui costituita nel 1988/89, spiega: "All’interno del nostro Osservatorio funziona anche un gruppo donne con il compito di studiare e promuovere iniziative al femminile legate alla sicurezza stradale. Dal loro suggerimento è partito questo progetto ed è stato subito un successo, grazie anche al contributo dell’Ausl. Si tratta di promuovere la cultura della sicurezza nel trasporto di neonati e bambini in tenera età e rendere consapevoli i futuri genitori delle conseguenze lesive dei piccoli in caso di mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta negli incidenti stradali. L’incontro è rivolto a genitori e nonni ma anche a baby-sitter".

Settimo Baisi