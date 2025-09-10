Trasporti e nuovi orari, i timori di Cgil: "Carenza di autisti non superata"

"Nonostante le rassicurazioni fornite sia dall’Agenzia della mobilità sia da Seta a garanzia del servizio e dell’organico autisti per l’anno 2025-2026, rimaniamo fortemente preoccupati e perplessi". A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, non si placano i timori della Filt Cgil, "considerato – spiega il sindacato – che non ci sono stati forniti dati a supporto di quanto dichiarato" e che "solo grazie alle sollecitazioni di Provincia e Comune è stato possibile fissare un nuovo incontro previsto per il mese di ottobre: vedremo in quel contesto cosa emergerà e quali criticità si evidenzieranno nel frattempo".

L’incontro chiesto dai sindacati e convocato da Provincia e Comune tra Seta, le sigle locali e l’Agenzia della mobilità si è tenuto nei giorni scorsi con l’obiettivo di "ottenere un quadro dettagliato sulla ripartenza del servizio scolastico e del Tpl nel suo complesso e per iniziare la discussione riguardo la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico e relativa clausola sociale per la salvaguardia dei lavoratori". A quanto pare però questo ’quadro’ non è stato definito in modo abbastanza esaustivo e il sindacato non intende mollare la presa.

"La carenza di autisti non è purtroppo un problema che possiamo considerare superato – spiegano Federico Leoni e Giuseppe Ranuccio della Filt Cgil –. Anzi, nonostante il rinnovo del contratto di settore, le sofferenze sono rimaste quelle denunciate da tempo. Il fondo nazionale dei trasporti necessita ancora di essere adeguato all’andamento dell’inflazione; il tema casa influenza negativamente la possibilità di allocare in città le famiglie degli addetti al settore; inoltre, la contrattazione di secondo livello annaspa visto che le aziende lamentano bilanci a tinte fosche". Quanto a bando di gara del trasporto pubblico locale e clausola sociale, "temi per noi centrali – concludono – l’Agenzia si è detta disponibile a discuterne appena il quadro delle gare sarà definito, ma ci sono ancora numerose variabili tecniche da superare".