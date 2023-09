Trasporti scolastici a Scandiano, Til sostituisce Scoppio e Figlio

Novità nel settore dei trasporti per il nuovo anno scolastico. Da settembre sarà la società Trasporti Integrati e Logistica-Servizi e Management Til Srl ad occuparsi del servizio di trasporto scolastico, affidato a seguito di una procedura aperta espletata dalla Provincia per conto dei Comuni di Scandiano, Baiso, Castellarano e Rubiera. Til andrà a sostituirsi a Scandiano alla ditta Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl. Una scelta presa in seguito alle difficoltà riscontrate nel passato che hanno portato a problemi di discontinuità del servizio e causato disagi per gli utilizzatori del trasporto pubblico. "Benché questa scelta comporti un investimento economico maggiore da parte dell’amministrazione – dice la vicesindaca scandianese Elisa Davoli – siamo convinti che la qualità e l’affidabilità del servizio risultante compenseranno ampiamente questo incremento".

m. b.