Trasporti scolastici, la protesta: "I nostri figli lasciati a piedi al buio"

Nuovi problemi per il servizio di trasporto pubblico extraurbano nella zona campeginese. Un padre chiede al sindaco Alessandro Spanò di intervenire: "I pullman di Seta in queste settimane hanno fatto già tre ritardi per motivi di gestione del loro personale che non conosceva i giri da fare: intervenga".

Il cittadino parla anche di gravi problemi di sicurezza per gli studenti che prendono le corse del mattino: "Lasciare a terra in postazioni senza illuminazione e senza barriere di protezione in prossimità di strade in attesa di automezzi pubblici con degli orari prestabiliti minorenni è una questione di sicurezza stradale di cui il primo cittadino e gli enti locali sono i primi responsabili. Io le tasse le pago al Comune e i problemi della comunità sono compito dell’amministrazione comunale compresa l’organizzazione con Seta". L’uomo ha affidato il suo messaggio ai social: alcuni concittadini gli hanno dato ragione, mentre altri gli hanno domandato cosa c’entrerebbe il sindaco i disservizi degli autobus Seta. Ne è nata una bagarre politica con l’opposizione, Rinascita Campeginese che interviene. "È proprio vero che in Comune l’aria è cambiata - ironizzano da Rinascita, il cui capogruppo è l’ex sindaco Giuseppe Germano Artioli (nella foto) - Ne abbiamo ulteriore prova nel dibattito che si sta svolgendo, sui social locali, in seguito alla segnalazione di un cittadino su problematiche del servizio fornito da Seta. Nella scorsa legislatura i cittadini per analoghi problemi si sono rivolti, comprensibilmente, al sindaco, che ha provveduto a chiedere chiarimenti a Seta".

Nello specifico, i pullman da e per Montecchio avevano allungato il tragitto aggiungendo fermate, e le famiglie temevano per l’aumento del costo degli abbonamenti lungo la tratta più utilizzata dagli studenti delle superiori. "Oggi vediamo che i cittadini paiono consapevoli che chiedere aiuto a questa amministrazione è inutile - attaccano da Rinascita - e, perfino tenaci sostenitori dell’attuale maggioranza, invitano a rivolgersi direttamente all’azienda: forse ipotizzando che i Migliori, evidentemente, direbbe Guccini, i solito han da fare cose più serie che dare una mano ai cittadini".

Il gruppo di minoranza pubblica poi documenti per dare "un esempio di come si operava in passato in merito ad analoghe situazioni… È vero che noi non siamo i Migliori come l’attuale maggioranza, ma credeteci, ci pare utile che il Comune aiuti e supporti i cittadini a percorre la Via della Seta".