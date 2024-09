Trasporti scolastici, l’opposizione:: "In ritardo di 7 giorni, gravi disagi"

"La scuola parte il 16 settembre, ma gli autobus arriveranno il 23: gravi disagi per gli studenti". A segnalare il problema è Matteo Balestrazzi, segretario del Pd di Casalgrande e consigliere comunale di minoranza. Il Comune, sulla sua pagina Facebook, ha annunciato l’inizio del servizio del trasporto scolastico dal 23: una scelta criticata dall’opposizione e dalle famiglie. "A Casalgrande la scuola inizia il 16 settembre come in tutta l’Emilia-Romagna, ma a differenza degli altri comuni il trasporto scolastico da noi inizierà il 23 – dice Balestrazzi –. Fino ad allora i ragazzi e le famiglie dovranno arrangiarsi". I gruppi Pd e ‘Voi per Casalgrande’ hanno presentato con urgenza un’interrogazione in consiglio comunale per "avere chiarezza sulla gravità dell’accaduto". Per Balestrazzi qualunque siano "le motivazioni del ritardo, si tratta di un fatto inaccettabile. Denunciamo con fermezza l’inadeguatezza dell’assessora Tosi che non è riuscita a garantire un servizio fondamentale come il trasporto scolastico per gli studenti della nostra comunità, causando gravi disagi per le famiglie e violando il diritto allo studio. Un ritardo di erogazione di un servizio pubblico che ha conseguenze pesanti e concrete nella quotidianità dei nostri cittadini: penso ai genitori che lavorano e si erano già organizzati per il rientro a scuola dei propri figli, alle famiglie che si trovano improvvisamente a dover fare i conti con spese e disagi imprevisti nonostante abbiano pagato il servizio". Il segretario del Pd chiede all’assessora Tosi "di assumersi le sue responsabilità: non è accettabile che studenti e famiglie debbano pagare questo prezzo".

Il sindaco Giuseppe Daviddi, da noi interpellato, ha precisato che l’assessora Tosi "non ha nessuna responsabilità sulla questione iniziata prima delle elezioni e non poteva fare nulla sul bando seguito dai tecnici. Tranquillizzo tutti che il 23 partirà il servizio. Lo scorso fine anno scolastico è terminato il contratto con la ditta del trasporto scolastico. In maggio abbiamo avviato una manifestazione d’interesse con procedura negoziata chiedendo la disponibilità alle aziende locali di svolgere il servizio. Due di loro hanno partecipato, ma era richiesta una proposta d’offerta che non è poi arrivata".

Daviddi spiega che l’affidamento del servizio è poi avvenuto con procedura aperta, per tutti gli operatori nazionali, a cui hanno aderito tre ditte. "Siamo arrivati ai primi di settembre – sottolinea il sindaco – con l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta: era necessario rispettare i tempi di gara. Garantisco che, come anche nel passato, monitoreremo con attenzione il servizio e personalmente andrò sugli autobus".

Matteo Barca