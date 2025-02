Trasporto pubblico locale: "Una carenza di risorse non più accettabile"

Il sindacato Orsa Trasporti lamenta "difficoltà che compromettono non solo la qualità del trasporto pubblico locale, ma anche le condizioni di lavoro dei dipendenti e la capacità di soddisfare le esigenze dei cittadini". Lo si spiega in una lettera aperta inviata al Comune di Reggio e alla Regione Emilia-Romagna. "La carenza di personale – aggiungono dal sindacato Orsa – è una questione cruciale. La carenza di risorse per il trasporto pubblico ha avuto ripercussioni sulla qualità del servizio, portando a inefficienze e a un carico eccessivo per gli addetti, che si trovano a gestire una mole di lavoro superiore alle capacità operative. Sono problematiche che, se affrontate con tempestività, potrebbero contribuire a risolvere la crisi del trasporto pubblico e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. La risorsa umana è un elemento fondamentale per il buon funzionamento di un sistema complesso come quello del trasporto pubblico. Chiediamo alle istituzioni locali e regionali di intervenire con urgenza, garantendo finanziamenti adeguati e un serio piano di assunzioni che possano colmare la carenza di personale e rispondere alle sfide future del settore".

Orsa chiede pure di affrontare la questione di rappresentanza del sindacato: "Nonostante Orsa Trasporti rappresenti oltre il 10% dei lavoratori di Seta, con punte fino al 20% tra i sindacalizzati, ci troviamo ancora a dover lottare per il riconoscimento della nostra rappresentanza sindacale. Siamo tra i firmatari del Patto della Mobilità, ma l’azienda si ostina a non riconoscerci la rappresentanza, nonostante il giudice del lavoro abbia riconosciuto la nostra rappresentatività e, pur rimandando la questione di legittimità alla Corte Costituzionale, ha evidenziato la nostra posizione all’interno dell’azienda".