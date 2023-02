Trasporto scolastico e servizi in più Al Busana-Ariosto tornano le pluriclassi

di Mariagiuseppina Bo

Si sta riscoprendo il valore delle pluriclassi, quelle formate da allievi di età diverse. Protagonista l’Istituto comprensivo Busana-Ariosto di Ventasso. E’ partito il progetto sperimentale della Regione sulle scuole primarie dell’Appennino. Se ne occupa proprio il reggiano Giammaria Manghi (capo segreteria politica presidenza regione Emilia-Romagna) che afferma: "Nel grande investimento che in questi anni del mandato Bonaccini la Regione Emilia-Romagna sta mettendo in campo sul rilancio della montagna, presupposto fondamentale è costituito dalla possibilità di disporre di servizi di qualità e per la scuola è essenziale assicurare la permanenza dei plessi delle primarie nel territorio e offrire una proposta formativa ricca e di qualità. La giunta regionale ha approvato, per questo anno scolastico, un progetto sperimentale, con l’obiettivo di sostenere le pluriclassi di 2 ambiti territoriali della montagna della nostra Regione, mettendo a disposizione servizi aggiuntivi per gli alunni coinvolti. Della progettazione mi sono occupato insieme all’assessore regionale alla scuola, all’università, ricerca, agenda digitale Paola Salomoni".

Quali sono gli ambiti territoriali coinvolti nella sperimentazione?

"Il Comune di Ventasso, con l’Istituto Comprensivo ‘Busana-Ariosto’, e il Comune di Portico e San Benedetto (Forlì-Cesena) per l’Istituto Comprensivo ‘Valle del Montone’. Sei plessi scolastici e 12 pluriclassi. Due istituti che hanno avviato una sperimentazione per arricchire l’offerta formativa, grazie ai Patti di Comunità, per potenziare la sinergia tra scuola e territorio e sostenere le esperienze educative fondate sul modello delle pluriclassi nelle aree montane".

A quanto ammontano le risorse stanziate per la sperimentazione?

"Per il corrente anno scolastico sono stati messi a disposizione 70.000 euro, 46.000 dei quali destinati all’esperienza di Ventasso, mentre 24.000 sono assegnati alla sperimentazione di Portico e San Benedetto".

Quali sono le azioni previste dalla sperimentazione?

"L’iniziativa, con l’Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti Locali, le scuole, vuol arricchire le opportunità educative per chi frequenta le pluriclassi, con servizi e professionalità aggiuntive. Un ambito di intervento è il trasporto scolastico, essenziale in un territorio esteso, per un totale di 310 km quadrati, come quello del Comune di Ventasso e privo di una particolare presenza di mezzi di trasporto pubblico, che è fondamentale, considerando le distanze da percorrere per recarsi a scuola e il tempo trascorso dagli studenti sullo scuolabus. Le scuole debbono sperimentare una didattica innovativa, con scambi con alunni di pari età e la collaborazione con i soggetti protagonisti del territorio, dalle realtà produttive, alle associative, per la conoscenza, la valorizzazione delle tradizioni, la socializzazione, cruciale nelle aree poco popolate".

Qual è il percorso previsto dopo la sperimentazione?

"L’esperienza sperimentale è utile a definire un modello da estendere a tutte le pluriclassi della montagna regionale, già dal settembre 2023, in particolare nei piccoli centri dell’Appennino. Attive quest’anno ci sono 120 pluriclassi, su 54 Comuni".