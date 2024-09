"Trasporto urbano molto efficiente"

"Il servizio di trasporto urbano è molto efficiente e il personale che ho trovato è serio – spiega Salvatore Certomà, davanti alla vecchia stazione dei treni –. Sono arrivato stamattina alle 6 dalla Calabria per una visita medica. Da Bologna sono arrivato in stazione a Reggio Emilia e poi ho preso l’autobus per l’ospedale. Ho incontrato un autista che mi ha spiegato tutto il percorso, e alla fine nessuna corriera che ho preso è arrivato con qualche minuto di ritardo".

E conclude: "Devo ammettere che rispetto ad altre città in cui ho viaggiato qui mi sembra che i trasporti funzionino bene".