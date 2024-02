"Tratto pericoloso sulla Ss63, nulla di fatto: urgente ridurre il rischio di gravi incidenti"

"Ancora un nulla di fatto per la messa in sicurezza del tratto della statale 63 che attraversa il territorio di Carpineti". Il Comitato SS63 lancia l’allarme per il tratto di 700 metri di strada pericolosa da Ardaceda all’imbocco sud della galleria del Seminario. Il portavoce del Comitato, Irmo Bertani, già sindaco di Carpineti, spiega: "C’è delusione ma non rassegnazione nel Comitato. È un tratto ad alto rischio: 700 metri di strada a carreggiata di 6 metri inserita fra la galleria a 10 metri e il tratto Felina Ardaceda di 12 metri, un imbuto con immissioni di strada provinciale, strade comunali, ingressi ad abitazioni e bar, oltre all’intenso traffico. L’alto numero di incidenti, anche mortali, dimostrano la pericolosità, riconosciuta dalla Provincia che ha elaborato un progetto di messa in sicurezza, inviato con Unione dei Comuni all’Anas. Nell’attesa dei tempi di realizzazione, sempre più distanti nel disinteresse di Anas, diventa urgente ridurre il rischio di incidenti con interventi puntuali realizzabili dal Comune". Tiziano Borghi, sindaco di Carpineti, dice: "Le pressioni del Comitato hanno portato il Comune a chiedere ad Anas di abbassare la velocità consentita. Anas ha disposto un limite di 50 km sul tratto da Felina al Seminario". Il Comitato: "Borghi e i sindaci dell’Unione si sono assunti una grave responsabilità decidendo di non procedere ad attivare un miglioramento della sicurezza temporaneo nell’attesa di messa in sicurezza del tratto critico".

Settimo Baisi