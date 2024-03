Trattore a fuoco, strada chiusa per ore

Tangenziale Montecchio-San Polo chiusa al traffico per diverse ore a causa di un grande incendio.

Una nube di fumo bianco ha invaso tutta la zona.

Il rogo è divampato ieri in mattina quando un trattore con il carico di fieno (circa 20 rotoballe) nel transitare sulla tangenziale ha preso fuoco.

Si è accorto delle fiamme il conducente del mezzo agricolo, così si è fermato immediatamente e ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario e gli agenti della polizia municipale della Val d’Enza, che oltre a mettere in sicurezza la strada bloccando l’accesso ai veicoli, stanno svolgendo anche le indagini sulla strana dinamica.

Dai primi accertamenti pare infatti che a innescare l’incendio sia stato un mozzicone di sigaretta incautamente gettato via da un automobilista.

Ci sono volute diverse ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per spegnere completamente il fieno evitando che si potesse riaccendere. L’intervento è iniziato infatti alle 9.30 e si è protratto fino a pomeriggio inoltrato.

Gran lavoro anche per gli agenti del comandante Davide Grazioli rimasti sul posto per molte ore per tenere bloccata la strada per permettere le operazioni di spegnimento e pulizia della strada da parte dei vigili del fuoco intervenuti da Reggio e da Sant’Ilario.

Nina Reverberi