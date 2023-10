Trattore perde rotoballe in strada. Colpite alcune auto

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18,30, a Gavassa, sulla superstrada che porta a Correggio, dove un trattore che trasportava rotoballe di fieno ha perso all’improvviso parte del carico. Alcuni ‘balloni’ hanno cominciato a rotolare pericolosamente in strada, colpendo e danneggiando alcune auto. Per fortuna nessun ferito gravi. Sul posto sono comunque intervenuti un’ambulanza e una pattuglia della polizia locale. Diversi chilometri di coda per consentire le opere di sgombero e pulizia durate alcune ore.