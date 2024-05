Trattori rubati e poi trovati grazie al passaparola: "Potenziate i sistemi di allarme e sorveglianza"

Il ritrovamento con recupero dei trattori rubati all’azienda agricola Aldrovandi di Guastalla, avvenuto nelle campagne di Cadelbosco Sopra, è frutto dell’impegno di un gruppo di agricoltori e amici delle vittime del furto. Proprio il tam tam, il passaparola su possibili movimenti sospetti ha permesso ai fratelli Aldrovandi (Luca, Alberto e Andrea) di ritrovare i loro costosi mezzi da lavoro, da subito riportati nel capannone della loro azienda, a Tagliata di Guastalla.

"Dobbiamo ringraziare con tutto il cuore quelle persone che ci hanno aiutato: dal cittadino che ha segnalato il passaggio notturno dei trattori nella zona tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra al pescatore che ha girato questa informazione a un agricoltore collegato a noi, fino a coloro che hanno ispezionato i casolari abbandonati nell’ipotesi di presenza di trattori rubati. Questo mix di collaborazione e impegno ha permesso di farci riavere i nostri mezzi agricoli, del valore ingente". E ai loro colleghi danno un consiglio: "Non è più possibile pensare di essere al sicuro nelle nostre aziende. Occorre potenziare la sorveglianza, i sistemi d’allarme, chiudere bene i portoni dei capannoni dove sono depositati attrezzature e trattori. Abbiamo incaricato esperti in materia per fornirci un adeguato sistema di protezione, con allarmi moderni, per contrastare il fenomeno dei furti". L’episodio che ha interessato l’azienda Aldrovandi ha molte caratteristiche comuni a quanto accaduto alcuni mesi fa a un agricoltore lombardo, che aveva ritrovato il bottino, in un ex macello tra Casoni e Villarotta di Luzzara, al termine di una accurata ricerca su un vasto territorio.

