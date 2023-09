Trattori rubati nella Bassa

Da alcune settimane c’è una banda di ladri (o più di una) che sta facendo razzia di attrezzature agricole e trattori in varie aziende reggiane, in particolare tra la zona cittadina di Reggio e la Bassa. Negli ultimi giorni sono spariti trattori, e non solo, da azienda della periferia cittadina e pure dalla zona di Cadelbosco Sopra. Ma di recente sono stati commessi furti anche nelle campagne di Correggio, dove i ladri sono riusciti a portare via da un’azienda agricola non solo un trattore ma anche due falciatrici, decespugliatori, mobili da giardino appena acquistati, un barbecue, teli da spiaggia e perfino delle coperte. Negli ultimi giorni furti sono avvenuti a San Bartolomeo, Codemondo, ieri notte a Villa Curta. E a Cadelbosco Sopra è stato rubato un John Deer usato, del valore commerciale di almeno 30 mila euro, che però nuovo ha un costo di oltre 60-70 mila euro. "I ladri hanno avviato il motore del mezzo agricolo – spiega Giuseppe Baldini, padre di Giordano, titolare dell’azienda L’Amaranto di via Fangaglia a Cadelbosco – per poi allontanarsi. Il trattore era attaccato a un altro attrezzo, che è stato staccato dopo essersi piazzati ad adeguata distanza dalla nostra abitazione. Solo al mattino presto ci siamo accorti che il mezzo agricolo non c’era più. Abbiamo iniziato le ricerche nella vasta zona, soprattutto nei pressi di casolari abbandonati, dove solitamente questo bottino viene nascosto in attesa di essere trasportato altrove". Un simile veicolo, rubato in zona Ceramiche, infatti, è stato rinvenuto proprio dietro un casolare in stato di abbandono. Sui vari episodi indagano i carabinieri.

Antonio Lecci