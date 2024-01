Trattori selvaggi a Masone. Protesta degli agricoltori

"Traditi dall’Europa". "Ci state uccidendo". "Dopo di noi solo l’import". Quelli del "Trattore selvaggio" a Masone giovedì sera, con striscioni lungo la via Emilia davanti alla sede del centro Primavera dove l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, ospite del locale circolo Pd, ha tenuto un’assemblea pubblica con un’ottantina di imprenditori agricoli reggiani. Dopo le proteste contro le politiche europee che il giorno 22 si sono svolte in tutte le città italiane – a Bologna si erano radunati ben 350 trattori e centinaia di manifestanti, tra cui i pro-Diga della Val d’Enza –, l’altra sera il teatro si è spostato a ridosso della ss9 con polizia e carabinieri che hanno vigilato.

Alcuni dei manifestanti hanno poi preso parte all’assemblea, che si è svolta in un clima disteso nonostante le gravi preoccupazioni del settore. Temi al centro del presidio e dell’incontro? La difesa del Made in Italy e con essa la tutela dei consumatori da cibi omologati (o peggio insetti ed alimenti sintetici), il caro-carburanti e l’insostenibilità dei costi di produzione a fronte di un sistema creditizio penalizzante, i cambiamenti climatici che rendono alle aziende ancora più difficile "proteggersi".

Un frutticoltore della Bassa ha illustrato le grandi difficoltà del suo lavoro, tanto più che l’Europa ha bandito l’uso di alcune molecole insetticide senza però dare alternative su come proteggere gli alberi.

Mammi, che recentemente si è recato a Bruxelles, ha spiegato che a breve dovrebbe essere introdotto l’uso di biotecnologie: "Soddisfatti per una misura innovativa – ha spiegato l’assessore –, che si inserisce a pieno nel quadro della transizione verde e della riduzione degli agrofarmaci, ora attendiamo l’ok definitivo del Parlamento europeo". La nuova regolamentazione autorizzerà la coltivazione di nuove varietà ottenute da Tea, tecniche "genomiche", di evoluzione assistita.

"Possono dare un contributo essenziale per far fronte alle sfide green ma anche come strumento indispensabile contro le fitopatie e i cambiamenti climatici che già oggi, da soli, spiegano tra il 20% e il 50% delle fluttuazioni del rendimento agricolo".