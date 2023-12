Trattoria cerca un aiuto camerierea

Trattoria in Correggio ricerca un aiuto camerierea con esperienza, automunitoa. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006Orari di lavoro dalle 11 alle 15 - dalle 20 alle 22.30 giorni di riposo mercoledì e domenica. Contratto di lavoro intermittente. Clicca sul pulsante invia candidatura nel portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure alla mail aziendale: porreca.claudio@gmail.com