Traumi e imprevisti di salute. Il focus di ‘Non siamo soli’

‘Non siamo soli’ è l’evento in programma domani sera dalle ore 20 in poi presso presso il Parco Tegge di Felina, organizzato da Assicoop Emilia Nord con l’intento di creare un momento di riflessione sulla salute di cittadini e famiglie che vivono ed operano nel territorio dell’Appennino reggiano, provincia di Reggio Emilia. In particolare, Assicoop Emilia Nord intende promuovere un’occasione di confronto con i cittadini e le istituzioni sui delicati equilibri che molte persone si trovano a vivere in caso di eventi improvvisi, traumi o gravi problematiche che stravolgono la gestione della propria vita quotidiana. In tali situazioni spesso le famiglie perdono autonomia e stabilità. Per questo Assicoop Emilia Nord è fermamente convinta delle necessità di costruire un progetto nuovo e più attento alle esigenze di tutti, fatto di strumenti concreti, di risorse pubbliche e private e di impegno con il solo obiettivo di tutelare il futuro del comprensorio appenninico e dei suoi abitanti.

L’evento di domani sera, giovedì 3 aprile, vedrà dunque la presenza tra i relatori, Fabio Ruffini (sindaco di Vetto), di Emanuele Ferrari (sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino reggiano), Anna Barbara Milani (medico chirurgo specializzata in medicina interna e neurologia) e Paola Manini (medico chirurgo specializzata in malattie dell’apparato respiratorio). L’evento verrà moderato dal giornalista e conduttore Federico Casanova.

s. b.