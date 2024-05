Travolse e uccise ciclista. Colpo di scena in aula: "Aggravante della fuga"

Dopo la discussione tenuta il 23 aprile – culminata nella richiesta di 5 anni di condanna da parte del pm e di assoluzione invocata dalla difesa – ieri era attesa la sentenza del processo per la morte del 45enne Abbas Uddin, avvenuta a Campegine. Lui, bengalese, nella sera del 13 febbraio 2021 stava percorrendo via Marconi in bici, quando finì sbalzato nel canale a faccia in giù, a seguito dell’impatto con la macchina guidata dal 39enne Nicola Ferrante. Uscendo dalla camera di consiglio, ieri il giudice Matteo Gambarati ha però stabilito che non poteva emettere il verdetto: la vicenda giudiziaria dovrà passare al tribunale collegiale che deciderà se istruire di nuovo il processo. Nell’ordinanza letta in aula, il giudice ha spiegato il motivo rifacendosi al capo di imputazione. Nell’accusa formulata a Ferrante di omicidio stradale (articolo 589 bis del codice penale), vi è il riferimento a un altro reato a lui contestato, cioè non essersi fermato in caso di danni alle persone (articolo 189 comma 6, del codice della strada): "Risulta all’evidenza contestata di fatto l’aggravante di cui all’articolo 589 ter", ha detto Gambarati, cioè fuga del conducente in caso di omicidio stradale. Citando giurisprudenza della Cassazione, il giudice ha riferito che "in presenza di una contestazione per articolo 189 comma 6, del codice della strada, e al contempo dell’aggravante dell’articolo 589 ter del codice penale", si ritiene il primo reato "assorbito nell’ipotesi di reato complesso degli articoli 589 bis e 589 ter del codice penale".

La sussistenza dell’aggravante dell’articolo 589 ter del codice penale – fuga del conducente in caso di omicidio stradale – "determina un aumento di pena che va da un terzo a due terzi". Considerando "i minimi e i massimi edittali previsti dall’articolo 589 bis codice penale", cioè omicidio stradale, e aumentandoli di due terzi per l’aggravante dell’articolo 589 ter (la fuga), "si ottiene una pena massima in astratto superiore ai dieci anni": motivo per cui Gambarati ha ritenuto di non poter pronunciare la sentenza per il fatto contestato perché difetta la sua attribuzione a pronunciarsi nel merito, e se l’avesse fatto sarebbe stata una sentenza nulla. Ha così disposto la tramissione degli atti al tribunale collegiale, fissando l’udienza al 29 maggio. I carabinieri arrivarono a Ferrante quaranta giorni dopo la morte di Uddin, partendo da frammenti di carrozzeria rimasti sulla strada. L’avvocato difensore Nino Giordano Ruffini, che assiste Ferrante, ha sostenuto che Uddin non fosse visibile, e l’automobilista si era fermato ma era buio e non aveva visto il cadavere, pensando di aver investito un animale. L’avvocato Domenico Intagliata tutela i familiari della vittima, costituiti parte civile, residenti in Bangladesh, sostiene che Uddin fosse invece visibile: i parenti avevano chiesto un risarcimento di oltre un milione. Poiché la macchina di Ferrante non era assicurata, risarcirà il fondo vittime della strada, ieri rappresentato dall’avvocato Raffaele Colucci.