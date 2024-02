Travolse e uccise runner: "Condannatelo a 4 anni"

Quattro anni e quattro mesi di reclusione. È la condanna chiesta dalla Procura, nel processo con rito abbreviato, per l’automobilista 46enne che investì e uccise il 56enne runner Paolo Guidetti a Zurco di Cadelbosco. L’uomo, residente in provincia di Pavia, al volante di una Mercedes Clk, risultò con un tasso alcolemico quasi cinque volte oltre il limite di legge, e con tracce di cocaina. La vittima, a lungo artigiano nel settore della litografia, ha lasciato la moglie Cinzia Di Cocco, con la quale abitava in via Piccard, a Pieve, oltre a due figli avuti da una precedente relazione. Dopo lo schianto, il conducente rifiutò di sottoporsi all’alcoltest. Rimasto lievemente ferito, fu portato all’ospedale Santa Maria Nuova. Qui, dopo gli accertamenti per il trauma, furono eseguiti gli esami tossicologici: il responso fu di 2,48 grammi di alcol per litro di sangue, valore constatato cinque ore dopo l’incidente, avvenuto il 29 aprile dell’anno scorso. Guidetti stava correndo, come spesso faceva allenandosi per passione, lungo l’ex Statale 63, tra Zurco e Cadelbosco: all’incrocio tra le vie Colombo e Viazza fu centrato e sbalzato a venti metri, morendo sul colpo. Davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat, ieri la Procura ha chiesto la condanna e le attenuanti generiche in virtù dell’accordo sul risarcimento, a seguito del quale i parenti hanno ritirato la costituzione di parte civile. L’arringa della difesa, affidata agli avvocati Giulio Garuti e Amerigo Ghirardi, si è soffermata su due punti. Uno è la richiesta di riconoscere l’attenuante speciale del concorso colposo, questo perché la vittima, nonostante dall’altra parte ci fosse una pista ciclopedonale, stava correndo sulla strada nella stessa direzione di marcia della Mercedes. L’altro aspetto riguarda le modalità di verifica sull’assunzione delle sostanze, il cui esito è, secondo la difesa, inutilizzabile. Secondo la difesa, a fronte del rifiuto dell’automobilista, il pm avrebbe dovuto seguire la procedura prevista per l’accertamento coattivo, cioè ordinare il controllo in via urgente e poi farlo ratificare dal gip: invece, per i legali, procedette la polizia giudiziaria in modo autonomo.

Alessandra Codeluppi