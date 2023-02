Travolta da un’auto mentre attraversa Ferita una 67enne

Una donna di 67 anni è rimasta ferita, nel tardo pomeriggio di ieri, in un incidente accaduto in via Borsellino a Reggiolo, all’ingresso di un quartiere residenziale. È accaduto verso le 18,30. La donna stava attraversando la strada a piedi quando, per cause al vaglio della polizia locale della Bassa reggiana, è stata urtata da un’autovettura con alla guida una pensionata, rimasta fisicamente illesa. La donna a piedi, invece, dopo l’urto è rovinata sull’asfalto. Ha riportato traumi alle braccia, al fianco e una ferita alla fronte. È stata raggiunta in pochi istanti dagli operatori della Croce rossa di Reggiolo, arrivati dalla vicina sede, oltre che dal personale dell’automedica di Guastalla. La donna, A.P. abitante in paese, dopo le prime cure è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per completare gli accertamenti clinici. Non risulta essere in pericolo di vita. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico dalla polizia fino alla conclusione degli accertamenti.