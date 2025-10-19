Travolti anche i Rangers con uno stellare 47-0

VALORUGBY 47 RANGERS VICENZA 0

VALORUGBY EMILIA: Brisighella (60’ Schiabel); Bruno, Cuminetti, De Villiers (47’ Leituala); Hugo, Casilio (51’ Gherardi); Ruaro, Wagenpfeil (47’ Perez Caffe), Roura; Portillo (54’ Nasove), Schinchirimini; Favre (cap., 47’ D’Amico), Cruz (47’ Bigi), Diaz (51’ Rimpelli). All.: M.Violi.

RANGERS VICENZA: Sperandio (cap.); Douglas-Maccari, Castro-Ansaldo, Tavuyara (41’ Pretz), Foroncelli (55’ Vaccaro); Perello-Alvarez, Gregorio (Panunzi); Vunisa (41’ Gritti), Trambaiolo, Ferrari; Gomez (60’ Mirenzi), Sottana; Avila-Recio (49’ Leso, 74’ Avila-Recio), Ferrara (55’ Franchetti), Fioravanzo (69’ Zago). All: A.Cavinato.

Marcatori: 1’ meta Roura tr Hugo, 4’ meta Cuminetti tr Hugo, 12’ meta di punizione Valorugby, 25’ meta di punizione Valorugby, 33’ meta Brisighella; 74’ meta Bruno tr Hugo, 79’ meta Roura tr Hugo.

Arbitro: D’Elia, di Bari.

Note: giallo al 12’ per Ferrari (Vic), al 25’ per Fioravanzo (Vic), al 49’ per Gomez (Vic).

Dopo Biella (amichevole), Fiamme Oro (coppa), Petrarca (coppa) e Colorno (campionato) i Diavoli travolgono anche i Rangers Vicenza, una formazione considerata possibile outsider nella corsa ai play-off. Ancora una volta sono i nuovi Diavoli a incidere sul punteggio: Conrado Roura, terza linea, debutta e va in meta dopo 50 secondi; Cuminetti segna la seconda meta granata un paio di minuti più tardi, Hugo trasforma entrambe le marcature e dopo appena quattro minuti il tabellone di via Mirabello segna già un frastornante 14-0. Al 12’ terza meta reggiana, di punizione, per infrazione del terza linea vicentino Ferrari, che si busca anche un cartellino giallo. Stessa scena 12 minuti più tardi, con meta tecnica e giallo al pilone Fioravanzo. Il rugby di Favre e compagni è bello ed efficace: al 33’ va in meta anche Brisighella, sulla fascia, per il 33-0 di metà partita.

Nel secondo tempo il tabellone, appagato, si addormenta un po’. Non si registrano più marcature fino agli ultimi cinque minuti, quando Bruno segna la meta del 40-0 e Roura, che l’aveva aperto, chiude il match con la seconda meta d’esordio. Bezzi, ospite d’onore, premia Schinchirimini come man of the match.

Serie A Elite, seconda giornata: Biella-Viadana 35-42, Valorugby-Rangers 47-0, Mogliano-Rovigo 13-33; oggi 14.30 Lyons-Fiamme Oro, Petrarca-Colorno.

Classifica: Valorugby 10 punti, Rovigo 10, Viadana 10, Fiamme Oro 5; Petrarca 5, Biella 3, Rangers 1; Mogliano 0, Colorno 0; Lyons 0.