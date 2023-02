Travolti dall’insolito algoritmo

Stasera alle 19 ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia, è in programma "Travolti da un insolito algoritmo", secondo appuntamento del nuovo ciclo di incontri, gratuiti e aperti al pubblico, organizzati dalla community di innovatori digitali Digital Freaks. Protagonisti della serata Cristiano Boscato, autore di ’In una notte d’estate ho visto il futuro. Cultura, tecnologie e persone per le aziende di domani’, e Fabrizio Benati, Ict Consultant. L’incontro rientra nella rassegna ’Ci avete rotto il chatbot! Restare umani nell’era digitale’ con appuntamenti i mercoledì fino all’8 marzo.