Travolti durante il rally. Una sola condanna lieve. Sette le assoluzioni

Una condanna lieve e sette assoluzioni all’esito del rito abbreviato, più un imputato rinviato a giudizio. È la sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi per le nove persone chiamate a rispondere della gara automobilistica a Riverzana (Canossa, Reggio), finita in tragedia nella mattina del 28 agosto 2021 con la morte di due spettatori. Persero la vita Cristian Poggioli, 33 anni, originario di Serramazzoni, dipendente della Progeo, residente a Montecenere di Lama Mocogno e Davide Rabotti, 20 anni, reggiano, studente di Ingegneria informatica all’Unimore: furono investiti da una Peugeot 208 che fuoriuscì dal circuito di corsa e piombò su una collinetta dove c’era pubblico. Si verificò oltretutto una beffarda coincidenza : il pilota della Peugeot 208 che li travolse su un terrapieno era un vigile del fuoco di Serramazzoni, amico di lunga data di Poggioli; il ‘navigatore’ era un reggiano titolare di un negozio (entrambi non sono stati indagati). Tra le contestazioni mosse a vario titolo dal pubblico ministero titolare Valentina Salvi, figurava non aver identificato l’area come pericolosa per lo stazionamento del pubblico. E anche non aver valutato il rischio per gli spettatori, "nonostante le preoccupazioni emerse nel Comitato di ordine e sicurezza pubblica del 19 e del 24 agosto 2021 in Prefettura". Ancora, l’assenza di transenne o fettucciamento "con distanza minima di 30 metri dal percorso di gara". Nonché "aver riscontrato prima del rally la presenza di spettatori e non essere intervenuti neppure dopo". I parenti di Poggioli non si sono costituiti parte civile perché avevano raggiunto un accordo risarcitorio con l’assicurazione. Il 33enne lasciò anche la compagna e un bambino che nacque dopo la sua morte. I familiari di Rabotti hanno invece ritirato di recente la costituzione dopo aver ricevuto una somma. LA REQUISITORIA Otto imputati su nove avevano scelto l’abbreviato, sulla base dell’esito di una perizia disposta dal tribunale e affidata all’ingegnere Davide Manfredi, che ’scagionava’ pressoché tutti. Si tratta di Alen Carbognani (1983) di San Polo, legale rappresentante del team Asd Grassano Rally organizzatore della manifestazione; Simone Bettati (1978) di Reggio, direttore di gara; Demitri Brunello (1962) di Schio (Vi), supervisore tecnico del percorso; Luca Meneghetti (1979) di Monforte d’Alba (Cuneo), delegato all’allestimento; Eugenio Dallari (1973) e Andrea Montecchi (1972) entrambi di Castelnovo Monti, equipaggio di una macchina apripista; Edoardo Ferranti (1997) di Quattro Castella e Daniele Bandieri (1963) di Sassuolo, su un’altra apripista. L’unico che non ha scelto il rito alternativo è Pietro Martinelli (1965) di Modena, commissario di gara. Ieri il pubblico ministero Piera Cristina Giannusa, in sostituzione del pm Salvi, ha chiesto la condanna a un anno con pena sospesa per Carbognani, Bettati e Meneghetti; l’assoluzione per i quattro apripista Dallari, Montecchi, Ferranti e Bandieri, oltreché per Brunello e il rinvio a giudizio per Martinelli. LA SENTENZA Ieri il gup ha disposto 1 anno di condanna con pena sospesa per Carbognani: gli viene imputato di non aver adottato "tutte le misure idonee a garantire la sicurezza degli spettatori, come imposto anche da un’ordinanza della Provincia e da un’altra della Prefettura". In particolare, secondo la Procura, non avrebbe identificato l’area 34 "come pericolosa per lo stazionamento del pubblico così da interdirne l’accesso con adeguata segnaletica" e neppure avrebbe valutato adeguatamente "il rischio della presenza di pubblico non pagante, nonostante le preoccupazioni emerse nelle riunioni in Prefettura, assicurando la non apertura nelle aree adiacenti ai tratti stradali interessati dalle prove speciali". Il giudice ha assolto Dallari, Montecchi, Ferranti e Bandieri "per non aver commesso il fatto". Verdetto liberatorio anche per Bettati, Meneghetti, Brunello con formula "il fatto non costituisce reato". Ha rinviato a giudizio Martinelli: per lui il processo inizierà nel gennaio 2026.