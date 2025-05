Travolto dal bus in monopattino, il cugino: “Era il suo primo giorno di lavoro”

Reggio Emilia, 1 maggio 2025 - Si aggiunge strazio nello strazio, alla tragedia del giovane travolto e ucciso in monopattino dal bus a Reggio Emilia, lo scorso 29 aprile. Era al suo primo giorno di lavoro, il 21enne di origine pachistana e residente a Reggio Emilia con la famiglia. A riferirlo è il cugino del giovane, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta di Reggio'. Il ragazzo è morto dopo essere stato investito, a bordo di un monopattino elettrico da un autobus della Saca in Via Turri. Tanta tristezza nelle parole del cugino: "La mattina dell'incidente - ricorda - era al suo primo giorno di lavoro. Finalmente, dopo due anni di lavori precari, aveva un contratto regolare: era felicissimo".

“Nessun desiderio di vendetta”

“Noi familiari insistevamo sul fatto che doveva prendere la patente per l'auto. E ora che aveva trovato lavoro aveva cancellato TikTok e altri social per non perdere tempo: voleva concentrarsi e conseguire la patente. Per lui era un nuovo inizio. Purtroppo il destino ha voluto diversamente”. A casa del giovane “avevano raggiunto un po’ di stabilità, il padre aveva comprato casa e iniziato le pratiche per portare qui il resto della famiglia. Quando abbiamo saputo dell'accaduto, non riuscivamo a credere che non ci fosse più: siamo rimasti scioccati”, ha aggiunto il cugino. Quanto all'incidente mortale, ha proseguito "ci siamo rivolti a un avvocato, ma non incolpiamo nessuno: l'autista non l'ha fatto apposta. Non abbiamo desiderio di vendetta. È stata una tragica fatalità”.

La dinamica dell’incidente

Il ragazzo stava percorrendo lo stesso senso di marcia del bus, in direzione Modena sulla via Emilia. Il mezzo di trasporto di Saca (società che lavora in subappalto per conto di Tper) condotto da un 62enne residente a Sassuolo – e in quel momento senza nessun altro a bordo – ha svoltato a sinistra. Il giovane all’incrocio ha tirato dritto sull’attraversamento ciclopedonale, trovandosi sulla stessa direzione del bus e andando a sbattere violentemente sulla parte laterale-anteriore del pullman. Un attimo che gli è stato fatale. Al conducente – che ha detto agli inquirenti di non aver visto arrivare il monopattino – è stata sospesa in via cautelare la patente di circolazione, in attesa di essere sottoposto a tutti gli esami di rito. A fare luce sulla dinamica e su eventuali responsabilità saranno decisivi i rilievi della polizia locale di Reggio, alla quale il pm di turno Denise Panoutsoupolos della procura di Reggio che ha affidato le indagini aprendo un fascicolo d’inchiesta, come da prassi, per omicidio stradale.