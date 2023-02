Travolto da auto, muore a 22 anni a Cadelbosco

Intervento della Pubblica assistenza

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 1 febbraio 2023 - Un incidente stradale dettato molto probabilmente da un insano comportamento della vittima, quello accaduto la scorsa notte in via Leonardo da Vinci, a Cadelbosco Sotto, non distante dal paese di Santa Vittoria. In un rettilineo dell’ex Statale 63 un giovane di origine straniera, di 22 anni, senza fissa dimora, Mohammod Kuddus, del Bangladesh, sarebbe stato visto gettarsi verso le auto in transito. Alcune vetture lo hanno evitato, ma una lo ha colpito in pieno, provocando il suo decesso per le gravi ferite riportate. Il giovane è stato poi urtato da altre vetture. Sono intervenuti subito l’ambulanza della Pubblica assistenza e il personale dell’automedica. Ma per il giovane, senza parenti in zona e con domicilio nel Napoletano, non c’è stato nulla da fare. Non si esclude che fosse di passaggio nel Reggiano. Sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti, in particolare per rintracciare la persona al volante dell’auto coinvolta nell’incidente, che si è allontanata dopo l’investimento, salvo poi presentarsi a una caserma dell’Arma, nel Bolognese. E’ stata avviata l’indagine per omicidio stradale. Grazie ad alcune testimonianze si è riusciti a ricostruire sommariamente quanto accaduto. Il corpo del giovane è stato composto all’obitorio di Coviolo, come da prassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.