Travolto da un armadio, settantenne in ospedale

Soccorsi mobilitati ieri mattina per un infortunio domestico che ha rischiato di provocare conseguenze serie. In una abitazione alla periferia di Novellara, nelle campagne tra Santa Maria della Fossa e Cadelbosco Sotto, si è verificata la caduta di un armadio mentre era in corso la sistemazione del mobile da parte di un uomo quasi settantenne. Forse un malore improvviso o una perdita di equilibrio alla base dell’infortunio.

In breve tempo si è provveduto a liberare l’infortunato da quella posizione, spostando il mobile, mentre sul posto venivano inviati gli operatori della Croce rossa novellarese con personale dell’autoinfermiertica di Correggio e dell’automedica giunta da Reggio. Dopo le prime cure, l’infortunato, con traumi vari e in condizioni di media gravità, è stato caricato in ambulanza per essere portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, in città, per completare gli accertamenti. L’episodio risulta provocato da cause accidentali, tanto che non risultano interventi sul posto delle forze dell’ordine.