Travolto da un furgone. Grave un anziano in bici

Due spaventosi incidenti tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di ieri in città. Un 85enne si trova ricoverato in gravi condizioni all’Arcispedale Santa Maria Nuova dopo essere stato centrato, a bordo della sua bicicletta, da un furgone in via Dalmazia, intorno alle 11. L’anziano è stato sbalzato a terra. Immediati i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica. Sul posto anche la polizia locale del comando di via Brigata Reggio per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Alle 14, in via Miselli, in località Villa Sesso, un 29enne di origine rumena residente in zona, è rimasto ferito in una sbandata con la sua Peugeot 206 sulla strada che porta da Reggio verso Villa Argine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sanitario. Dopo le prime cure, il giovane è stato caricato in ambulanza e accompagnato al pronto soccorso con traumi vari, ma non in condizioni di pericolo di vita. Evidenti i danni riportati dalla vettura, non più marciante e recuperata da un carro attrezzi. Anche su questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale cittadina.