Travolto da un ubriaco. Lacrime e preghiere per l’addio a Emanuele Iori: "La tua gioia vivrà con noi"

"Un uomo umile, buono, semplice con tutti, capace di trasmettere serenità... Una parola divertente a chiunque incontrava per la sua strada. Un padre attento, ammirabile, affettuoso per Manuel e Francesca. Un compagno, un maestro di vita speciale. Un vero sportivo, amante della corsa, dell’aria aperta e natura. La tua gioia, creatività e sorriso continuano ad irradiare il cuore di tutti noi".

Con queste toccanti parole la moglie del 42enne Emanuele ‘Manu’ Iori ha ricordato il marito durante i funerali celebrati ieri mattina nella chiesa di San Gaetano di Albinea.

Tantissime persone hanno partecipato all’addio al padre di famiglia, vittima di un tragico incidente avvenuto sabato mattina in via Tassoni a Canali. Iori, a bordo del suo scooter, stava raggiungendo il Conad Primavera a Reggio per iniziare il lavoro quando è stato travolto da un’auto guidata da un giovane di 20 anni, risultato positivo agli esami che rilevano l’uso di bevande alcoliche e in prima battuta anche all’uso di sostanze stupefacenti.

Il 20enne, arrestato per il reato di omicidio stradale aggravato, è poi finito ai domiciliari.

Tutti i posti disponibili in chiesa erano occupati e in molti sono rimasti all’esterno dell’edificio sacro. Alle esequie era presente il sindaco di Albinea Nico Giberti.

La messa è stata presieduta dal parroco don Pietro Paterlini assieme a una decina di sacerdoti e diaconi.

Vicino all’altare è stata collocata una grande foto di Iori mentre praticava podismo, la sua grande passione. Don Pietro, dopo aver commentato il vangelo delle beatitudini, durante l’omelia ha sottolineato che Emanuele "era un uomo di gioia: sapeva far festa e coinvolgeva facilmente chi incontrava in questa sua letizia e serenità. Sappiamo con quanta cura si è dedicato alla sua famiglia e ai tanti amici a cui sapeva dare coraggio e conforto".

Il parroco ha ricordato che Emanuele era un appassionato costruttore di presepi. "Emanuele con la tua vita – ha detto don Paterlini – hai saputo offrirci un segno dell’amore della vicinanza di Dio".

Durante le preghiere dei fedeli sono intervenuti gli amici, la moglie e il figlio Manuel. "Sei e sarai sempre nei nostri cuori", ha detto un amico; mentre un’amica ha rimarcato la gentilezza e allegria di ‘Manu’. Tra le lacrime e applausi la salma è stata portata sul sagrato per un momento di commiato accompagnato dalla musica prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero di Montericco. Tante le attestazioni di vicinanza alla moglie Cecilia, ai figli Manuel e Francesca, ai genitori Liliana e Gastone, alla sorella Elena.

Matteo Barca