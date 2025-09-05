Travolto da una moto. Pedone muore a 56 anni

Mohammed Faruk è il quinto pedone ucciso negli ultimi otto mesi, erano stati zero nel primo anno di Città30. In un grave incidente, mercoledì sera, la vittima è stata investita in via Emilia Levante: l’uomo è stato sbalzato in aria a seguito dell’impatto ed è caduto al suolo.

Da verificare sarà anche la velocità a cui viaggiavano i motociclisti. Via Emilia Levante, tra l’altro, è una delle strade che ha come limite di velocità i 30 chilometri orari. "Quante persone dovranno morire prima che l’amministrazione e la città scelgano davvero la sicurezza stradale e la vita umana?", tuona il comitato Bologna 30, di cui fa parte anche Salvaiciclisti.