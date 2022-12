Travolto da un’auto, gravissimo 27enne

Grave incidente la sera della vigilia di Natale a Rio Saliceto, in località San Lodovico, in via Caprì. Un giovane di 27 anni, A.P., che abita in zona, stava rientrando a casa dopo aver comprato le sigarette, a un vicino distributore automatico. Poco dopo le 20, al rientro in abitazione dove era atteso dai familiari per il cenone, si è verificato l’incidente, in un tratto della strada scarsamente illuminato.

Il giovane a piedi è stato urtato con violenza da un’autovettura Ford Fiesta, condotta da un 31enne residente a Correggio. Un impatto tremendo, che ha provocato lesioni gravissime al pedone. Immediato l’allarme, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto il personale della Croce rossa di Correggio con l’autoinfermieristica, a cui si è aggiunta l’automedica giunta da Reggio.

Tra i primi ad accorrere sul posto anche alcuni familiari del ragazzo ferito, seguendo con trepidazione le fasi del primo soccorso. Le condizioni del giovane pedone sono apparse molto gravi. Dopo le prime cure, il ferito è stato caricato in ambulanza, trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio e trasferito in rianimazione, in prognosi riservata. E’ rimasto illeso il conducente dell’auto, un uomo di 31 anni, sentito poi dai carabinieri di Poviglio, intervenuti per eseguire i rilievi di legge.

Antonio Lecci