Travolto da un’auto vicino a casa

Diversi incidenti ieri nella Bassa. A Novellara, poco prima delle 17, un pensionato di 79 anni è stato urtato da un’auto in via Leningrado, non distante dalla sua abitazione. Dopo le prime cure il pedone è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla con un trauma cranico. Non sembra essere in pericolo di vita. Sono intervenuti la Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica. In mattinata altro incidente, stavolta in via Campagnola a Correggio: poco dopo le 10 lo schianto tra una Jeep e una Lancia Ypsilon, all’incrocio con via Lupi e Sabbietta. Sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Correggio. Al Santa Maria Nuova di Reggio sono stati accompagnati in ambulanza i conducenti dei due veicoli, rimasti feriti in modo non grave: un uomo di 33 anni, residente a Correggio, e un uomo di 49 anni, abitante a Rio Saliceto. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Pianura Reggiana per eseguire i rilievi tecnici e per regolare il traffico, rimasto a senso unico alternato fino alla conclusione delle operazioni di recupero delle auto incidentate. E’ l’ennesimo incidente che si verifica su quel tratto di strada.