Travolto dal treno, circolazione sospesa tra Parma e Reggio Emilia

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 22 aprile 2023 – Disagi al traffico ferroviario, in serata, dopo l’investimento di una persona che si trovava sui binari al passaggio del treno, sulla linea “convenzionale” tra Piacenza e Bologna. Poco prima delle 19 è scattato l’allarme, quando una persona è stata travolta dal convoglio. Immediato l’allarme ai soccorsi, con la circolazione ferroviaria che è stata subito sospesa per consentire gli accertamenti alle forze dell’ordine, intervenute subito per cercare di chiarire la dinamica dell’episodio. Dopo i gravi disagi a livello nazionale, che si sono avuti appena due giorni fa per un deragliamento sulla Firenze-Bologna, in serata il problema si è ripetuto nel tratto fra Parma e Reggio Emilia, con ripercussioni sull’orario di diversi treni. L’incidente si è verificato sulla linea “ordinaria” della ferrovia, senza interessare l’Alta velocità.